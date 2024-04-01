Жаркий африканский воздух принесёт в Москву июньскую погоду в начале апреля

В начале апреля в Москве ожидается максимальное тепло. По прогнозам, температура воздуха будет выше нормы на 10–12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погода больше характерна для начала июня.

"В Москву с 1 апреля будет поступать жаркий африканский воздух, поэтому ночные и дневные температуры в начале недели будут очень высокие, примерно на 10–12 градусов выше нормы", — приводит его слова ТАСС.

Уже днём 1 апреля воздух прогреется до 18–20 градусов тепла, а во вторник термометры и вовсе покажут до +21. При этом третьего числа начнётся изменение циркуляции и понизится давление. Прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Температура же в этот день не поднимется выше 10–15 градусов.