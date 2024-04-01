Российские Су-34 отработали по логову ВСУ фугасными полутонками

Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ нанесли Вооружённым силам Украины огневое поражение на Южно-Донецком направлении. Удар пришёлся по командному пункту и живой силе противника, рассказали в Минобороны, прикрепив видео.

Су-34 поразили командный пункт ВСУ бомбами с УМПК. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ведомстве подчеркнули, что бомбардировка производилась 500-килограммовыми фугасными ФАБ-500, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции. Высокую результативность работы "сушек" подтвердила разведка, после чего самолёты вернулись на место дислокации.