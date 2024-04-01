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1 апреля, 04:14

Российские Су-34 отработали по логову ВСУ фугасными полутонками

Су-34 поразили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении бомбами с УМПК

Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ нанесли Вооружённым силам Украины огневое поражение на Южно-Донецком направлении. Удар пришёлся по командному пункту и живой силе противника, рассказали в Минобороны, прикрепив видео.

Су-34 поразили командный пункт ВСУ бомбами с УМПК. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В ведомстве подчеркнули, что бомбардировка производилась 500-килограммовыми фугасными ФАБ-500, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции. Высокую результативность работы "сушек" подтвердила разведка, после чего самолёты вернулись на место дислокации.

Су-34 устроили ВСУ "фугасный фейерверк" на Южно-Донецком направлении
Су-34 устроили ВСУ "фугасный фейерверк" на Южно-Донецком направлении

А на земле содействие воздушным асам оказывают расчёты самоходных гаубиц "Мста-Б", рассказывал Life.ru ранее. Артиллеристы накрывают противника 152-миллиметровыми снарядами, безостановочно обстреливая и продолжая лишать ВСУ боевого потенциала вблизи Белгородской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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