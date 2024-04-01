Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга"

Российские специалисты из "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский беспилотник "Баба-яга" и получили ряд важной информации о его производстве и применении. Об этом рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

"Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине", — сказал он.

Так, по навигационному компьютеру и полётному контроллеру беспилотника удалось восстановить полную картину не только боевого применения, но и логистику поставок, сборки и координаты тестовых полётов. Вся эта информация, отметил собеседник РИА "Новости", передаётся в соответствующие органы и профильные организации. По словам Кузякина, речь идёт о том случае, когда "элементная база" поведала больше, чем агент, шпион или пленный специалист противника.

Один из дронов "Баба-яга", подбитых в зоне проведения спецоперации. Фото © VK / В зоне СВО