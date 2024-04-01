Профессора Гнесинки развели на более чем ₽300 тысяч от имени ректора академии

Профессор Российской академии музыки имени Гнесиных попалась на мошенническую схему с "сотрудником Центробанка" и лишилась сотен тысяч рублей. По данным SHOT, недавно преподавательнице кафедры теории музыки Татьяне Красниковой пришло странное сообщение якобы от ректора Гнесинки Александра Рыжинского.

Профессор Татьяна Красникова и ректор Гнесинки Александр Рыжинский, от имени которого её развели мошенники. Фото © gnesin-academy.ru / gnesin-academy.ru

Тот заявил, что из-за ошибок, допущенных бухгалтерией, вся финансовая документация вуза попала под проверку полиции и то же ждёт всех сотрудников. Более того, якобы из-за этих проблем Рыжинский и сменил номер. Чтобы вся эта история не коснулась 77-летнего профессора, ей было предложено выполнить инструкции, которые поступят от "сотрудника ЦБ" с минуты на минуту.

И, действительно, перепуганной женщине позвонил неизвестный, по указке которого она позднее сняла все свои сбережения — 339 тысяч рублей — и перевела их на указанный аферистом счёт. Лишь когда мошенники заблокировали Красникову во всех мессенджерах, она поняла, что произошло, и обратилась в полицию. Проводится проверка.