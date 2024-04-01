В одном из кафе Воронежа прогремел взрыв
Обстановка на месте взрыва в Воронеже. Обложка © Telegram / "Мой и твой Воронеж"
В воронежском кафе "Чайхана Восточный", расположенном на улице Ленина, прогремел взрыв. Об этом пишет SHOT. Информации о пострадавших пока не поступало.
Обстановка на месте взрыва в Воронеже. Видео © Telegram / "Мой и твой Воронеж"
Судя по фото и видео из Сети, в помещении выбиты стёкла, а на месте ЧП работают экстренные службы, в том числе полиция с кинологической службой. Причина инцидента пока не установлена.
Ранее взрыв прогремел в одном из многоэтажных домов Нижнего Новгорода. Причиной, предварительно, стал бытовой газ. Пострадало восемь человек, в том числе трое детей.