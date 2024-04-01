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1 апреля, 07:48

В одном из кафе Воронежа прогремел взрыв

Обстановка на месте взрыва в Воронеже. Обложка © Telegram / "Мой и твой Воронеж"

Обстановка на месте взрыва в Воронеже. Обложка © Telegram / "Мой и твой Воронеж"

В воронежском кафе "Чайхана Восточный", расположенном на улице Ленина, прогремел взрыв. Об этом пишет SHOT. Информации о пострадавших пока не поступало.

Обстановка на месте взрыва в Воронеже. Видео © Telegram / "Мой и твой Воронеж"

Судя по фото и видео из Сети, в помещении выбиты стёкла, а на месте ЧП работают экстренные службы, в том числе полиция с кинологической службой. Причина инцидента пока не установлена.

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Ранее взрыв прогремел в одном из многоэтажных домов Нижнего Новгорода. Причиной, предварительно, стал бытовой газ. Пострадало восемь человек, в том числе трое детей.

Матвей Константинов
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