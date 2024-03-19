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19 марта, 15:16
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Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / SHOT

В жилой многоэтажке в Нижнем Новгороде произошёл взрыв, в результате которого начался сильный пожар. По предварительной версии, взорвался газ. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

В девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, который привёл к пожару. Видео © Telegram / SHOT

Возникшее после взрыва в девятиэтажке на улице Юлиуса Фучика возгорание на пятом этаже здания распространилось на площадь 40 квадратных метров. Спасатели уже эвакуировали жителей.

В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что в пожаре получили ранения восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Сперва было известно только об одном пострадавшем, потом — о пяти. Два человека — 34-летняя женщина и 11-летний ребёнок — отказались от госпитализации после того, как получили медицинскую помощь на месте.

"За медицинской помощью обратились восемь человек, из них трое детей. Трое пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируются в медицинские учреждения. Мужчина с обширными ожогами в тяжёлом состоянии эвакуируется в ПИМУ. Дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести доставляются в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу", цитирует ТАСС сообщение Минздрава.

Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом
Один человек погиб при пожаре на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом

Ранее Life.ru сообщал о том, что в ночь на 17 марта загорелся Славянский нефтеперерабатывающий завод после того, как ВСУ попытались атаковать его с помощью дронов. Системам ПВО удалось уничтожить все БПЛА противника, но обломки одного из них упали на территорию предприятия, что привело к пожару. В результате погиб один человек, предварительно, от сердечного приступа. Всех остальных сотрудников завода благополучно эвакуировали.

Юрий Лысенко
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