Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

В жилой многоэтажке в Нижнем Новгороде произошёл взрыв, в результате которого начался сильный пожар. По предварительной версии, взорвался газ. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

В девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, который привёл к пожару. Видео © Telegram / SHOT

Возникшее после взрыва в девятиэтажке на улице Юлиуса Фучика возгорание на пятом этаже здания распространилось на площадь 40 квадратных метров. Спасатели уже эвакуировали жителей.

В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что в пожаре получили ранения восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Сперва было известно только об одном пострадавшем, потом — о пяти. Два человека — 34-летняя женщина и 11-летний ребёнок — отказались от госпитализации после того, как получили медицинскую помощь на месте.