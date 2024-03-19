Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие
Пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / SHOT
В жилой многоэтажке в Нижнем Новгороде произошёл взрыв, в результате которого начался сильный пожар. По предварительной версии, взорвался газ. Пострадали восемь человек, среди них трое детей. Кадры с места происшествия публикует SHOT.
В девятиэтажном жилом доме произошёл взрыв, который привёл к пожару. Видео © Telegram / SHOT
Возникшее после взрыва в девятиэтажке на улице Юлиуса Фучика возгорание на пятом этаже здания распространилось на площадь 40 квадратных метров. Спасатели уже эвакуировали жителей.
В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что в пожаре получили ранения восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Сперва было известно только об одном пострадавшем, потом — о пяти. Два человека — 34-летняя женщина и 11-летний ребёнок — отказались от госпитализации после того, как получили медицинскую помощь на месте.
"За медицинской помощью обратились восемь человек, из них трое детей. Трое пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируются в медицинские учреждения. Мужчина с обширными ожогами в тяжёлом состоянии эвакуируется в ПИМУ. Дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести доставляются в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу", — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в ночь на 17 марта загорелся Славянский нефтеперерабатывающий завод после того, как ВСУ попытались атаковать его с помощью дронов. Системам ПВО удалось уничтожить все БПЛА противника, но обломки одного из них упали на территорию предприятия, что привело к пожару. В результате погиб один человек, предварительно, от сердечного приступа. Всех остальных сотрудников завода благополучно эвакуировали.