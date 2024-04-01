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1 апреля, 08:27

Атака произошла ночью: Life.ru узнал подробности взрыва в кафе в Воронеже

SHOT: Взрыв в кафе в Воронеже произошёл минувшей ночью

Обстановка на месте взрыва в кафе в Воронеже. Обложка © Telegram / "Мой и твой Воронеж"

Обстановка на месте взрыва в кафе в Воронеже. Обложка © Telegram / "Мой и твой Воронеж"

Воронежское кафе, в котором произошёл взрыв, атаковали минувшей ночью. По данным SHOT, неизвестный около 03:00 разбил стекло и бросил внутрь некий предмет, после чего и произошёл хлопок.

Хозяин заведения увидел повреждения лишь около 08:00 и сразу вызвал полицию. По предварительным данным, пострадавших нет.

Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие
Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

Напомним, в помещении воронежского кафе "Чайхана Восточный", в котором произошёл взрыв, выбиты окна. На месте работают экстренные службы, в том числе кинологи.

Матвей Константинов
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