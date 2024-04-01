Атака произошла ночью: Life.ru узнал подробности взрыва в кафе в Воронеже
SHOT: Взрыв в кафе в Воронеже произошёл минувшей ночью
Обстановка на месте взрыва в кафе в Воронеже. Обложка © Telegram / "Мой и твой Воронеж"
Воронежское кафе, в котором произошёл взрыв, атаковали минувшей ночью. По данным SHOT, неизвестный около 03:00 разбил стекло и бросил внутрь некий предмет, после чего и произошёл хлопок.
Хозяин заведения увидел повреждения лишь около 08:00 и сразу вызвал полицию. По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, в помещении воронежского кафе "Чайхана Восточный", в котором произошёл взрыв, выбиты окна. На месте работают экстренные службы, в том числе кинологи.