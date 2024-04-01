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1 апреля, 08:07

Во Франции ждут от Китая неких "чётких сигналов", направленных в адрес России

Глава МИД Франции Сежурне: Мы ожидаем, что Китай направит России чёткие сигналы

В Париже ожидают, что Китай пошлёт России некие "чёткие сигналы" относительно конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И. Французский министр выразил убеждение, что "баланс сил должен быть благоприятным для Киева".

"Мы ожидаем, что Китай направит России очень чёткие сигналы", — указал господин Сежурне.

Его китайский коллега был более аккуратен в оценках, заявив о своей приверженности к диалогу и разрешению конфликта на основе мирного урегулирования.

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Ранее в российском МИД назвали преимущества китайского мирного плана по Украине. Например, в нём говорится о необходимости устранить односторонние санкции Запада, которые были введены против России задолго до специальной военной операции и являются раздражителем. Кроме того, документ Пекина констатирует отсутствие порядка в сфере безопасности в мире и определяет, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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