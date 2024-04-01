Во Франции ждут от Китая неких "чётких сигналов", направленных в адрес России

В Париже ожидают, что Китай пошлёт России некие "чёткие сигналы" относительно конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И. Французский министр выразил убеждение, что "баланс сил должен быть благоприятным для Киева".

"Мы ожидаем, что Китай направит России очень чёткие сигналы", — указал господин Сежурне.

Его китайский коллега был более аккуратен в оценках, заявив о своей приверженности к диалогу и разрешению конфликта на основе мирного урегулирования.