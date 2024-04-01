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1 апреля, 08:38

Осталось дойти 650 метров: Российские десантники вплотную приблизились к важному городу в ДНР

Российским войскам осталось дойти 650 метров до Часова Яра

Российские бойцы всё ближе подбираются к Часову Яру, прорывая оборону ВСУ. Расстояние между позициями ВС РФ и городом составляет всего 650 метров, сообщает телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской весны".

"Наступая от Артёмовска (Бахмут), 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно продвигается вперёд, громя силы ВСУ, занимая один за другим опорники врага и подходя к важному городу Часову Яру", — указано в сообщении.

Российские военные на этом направлении заняли лесополосу, которая идёт от восточной окраины Лиственного леса к заказнику "Ступки-Голубовские-2". Вместе с тем войска РФ продолжают штурмы в Богдановке и в районе Ивановского.

Часов Яр выходит из чата: Почему ВСУ стачивают элиту штурмовиков на Бахмутовском направлении
Часов Яр выходит из чата: Почему ВСУ стачивают элиту штурмовиков на Бахмутовском направлении

А ранее один из украинских офицеров пожаловался на плачевную ситуацию ВСУ в Часовом Яре. По его словам, обстановка в подконтрольном Киеву городе в ДНР остаётся ужасающей и становится ещё хуже с каждым днём.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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