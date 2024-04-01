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1 апреля, 09:13

Разбитые стёкла, кругом бутылки: Появилось видео последствий взрыва в воронежском кафе

SHOT опубликовал последствия взрыва в кафе в Воронеже

Последствия взрыва в кафе "Чайхана Восточный" в Воронеже попали на видео. Соответствующие кадры публикует SHOT.

Последствия взрыва в кафе "Чайхана Восточный" в Воронеже. Видео © SHOT

Внутри помещения в разных сторонах лежат разбитые стёкла витрин и холодильников, а на полу — бутылки с напитками. Уточняется, что заведение работало год, у него было два владельца.

Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие
Взрыв произошёл в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде, есть пострадавшие

Напомним, взрыв прогремел в ночь на 1 апреля. Неизвестный разбил стекло и бросил внутрь взрывчатку. Пострадавших нет. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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