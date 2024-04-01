Разбитые стёкла, кругом бутылки: Появилось видео последствий взрыва в воронежском кафе
SHOT опубликовал последствия взрыва в кафе в Воронеже
Последствия взрыва в кафе "Чайхана Восточный" в Воронеже попали на видео. Соответствующие кадры публикует SHOT.
Последствия взрыва в кафе "Чайхана Восточный" в Воронеже. Видео © SHOT
Внутри помещения в разных сторонах лежат разбитые стёкла витрин и холодильников, а на полу — бутылки с напитками. Уточняется, что заведение работало год, у него было два владельца.
Напомним, взрыв прогремел в ночь на 1 апреля. Неизвестный разбил стекло и бросил внутрь взрывчатку. Пострадавших нет. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.