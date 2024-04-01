Из-за угрозы взрыва эвакуировали более двух тысяч человек из московского вуза

В Москве около 2,3 тысячи человек эвакуировано из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает SHOT.

По его данным, руководство университета получило анонимное сообщение о взрывчатке. Такие же сообщения пришли на почту ещё трёх столичных вузов: Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, Российского университета транспорта (РУТ) (МИИТ) и Московского педагогического госуниверситета (МПГУ). Информацию сейчас проверяют сотрудники экстренных служб.