Из-за угрозы взрыва эвакуировали более двух тысяч человек из московского вуза
SHOT: В Москве почти 2,5 тыс. человек эвакуировали из РХТУ им. Д.И. Менделеева
Здание РХТУ имени Менделеева. Обложка © ИТАР-ТАСС / Ольга Ратькова
В Москве около 2,3 тысячи человек эвакуировано из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева в связи с угрозой взрыва. Об этом сообщает SHOT.
По его данным, руководство университета получило анонимное сообщение о взрывчатке. Такие же сообщения пришли на почту ещё трёх столичных вузов: Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, Российского университета транспорта (РУТ) (МИИТ) и Московского педагогического госуниверситета (МПГУ). Информацию сейчас проверяют сотрудники экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что из-за угрозы взрыва эвакуировали 700 человек из больницы, где, в частности, лежат пострадавшие при теракте в "Крокусе". Сообщение о бомбе пришло на почту медучреждения. К счастью, информация об этом не подтвердилась.