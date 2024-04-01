"Такая охрана": Глава ростовского МЧС угнал пожарную машину, чтобы проучить подчинённых
Глава ростовского ГУ МЧС угнал пожарную машину, чтобы проучить сотрудников
Начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов угнал пожарный автомобиль, чтобы проучить сотрудников, которые оставили технику с ключами без присмотра. Всё произошло в Новошахтинске, куда генерал-лейтенант прибыл с проверкой.
В Новошахтинске генерал МЧС угнал пожарную машину, чтобы проучить сотрудников. Видео © VK / News_see
Вместо того чтобы идти ругать подчинённых, Филиппов уехал на служебной машине, ключи от которой были внутри. Вдобавок к этому глава управления попросил снять всё на видео.
"Приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет. Сели в машину и уехали. Не знаю, что делать с такой охраной и с такими людьми", — сказал Филиппов за рулём.
Ранее Life.ru писал, что в Свердловской области крыша гаража обрушилась на две машины скорой помощи с медоборудованием. Кровля не выдержала огромного слоя снега.
VK / News_see