"Такая охрана": Глава ростовского МЧС угнал пожарную машину, чтобы проучить подчинённых

Начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов угнал пожарный автомобиль, чтобы проучить сотрудников, которые оставили технику с ключами без присмотра. Всё произошло в Новошахтинске, куда генерал-лейтенант прибыл с проверкой.

В Новошахтинске генерал МЧС угнал пожарную машину, чтобы проучить сотрудников. Видео © VK / News_see

Вместо того чтобы идти ругать подчинённых, Филиппов уехал на служебной машине, ключи от которой были внутри. Вдобавок к этому глава управления попросил снять всё на видео.

"Приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет. Сели в машину и уехали. Не знаю, что делать с такой охраной и с такими людьми", — сказал Филиппов за рулём.