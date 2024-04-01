Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края
Один из вертолётов Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги". Обложка © heli.utair.ru
Вертолёт Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги" совершил вынужденную посадку в Туруханском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На борту находилось три человека, их состояние не уточняется. Обстоятельства и причины инцидента сейчас устанавливаются.
"Сегодня около 14:00 местного времени (10:00 мск. — Прим. Life.ru) вертолёт Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги" по технической причине совершил незапланированную посадку в Туруханском районе Красноярского края... Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полётов", — говорится в сообщении.
Предварительно, вертолёт летел с территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Туруханск.
Ранее Ми-8 всё той же авиакомпании совершил вынужденную посадку в районе ямальского Ямбурга. Причиной стал отказ гидросистемы. Пострадавших нет.