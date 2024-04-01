Песков объяснил, почему Путин приехал в Кремль поздно вечером

Президент РФ Владимир Путин иногда приезжает в Кремль поздно вечером, чтобы не создавать пробки на дорогах в час пик. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся накануне в соцсетях сообщения о том, что российский лидер в воскресенье, 31 марта, приехал в Кремль примерно в 23:00.

"Путин предпочитает [приезжать в Кремль] вечером, когда не такое напряжённое движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, <...> что он вчера и сделал", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Накануне около 23:00 в телеграм-каналах появилось видео, как кортеж Путина движется по пустой дороге в сторону Красной площади.