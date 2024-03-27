Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в "Крокусе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину детали бессонной ночи Владимира Путина после теракта в подмосковном "Крокусе". По его словам, в таких чрезвычайных ситуациях работа в Кремле кипит в круглосуточном режиме, всем, а тем более главе государства, уж точно было не до сна.