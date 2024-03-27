Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в "Крокусе"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину детали бессонной ночи Владимира Путина после теракта в подмосковном "Крокусе". По его словам, в таких чрезвычайных ситуациях работа в Кремле кипит в круглосуточном режиме, всем, а тем более главе государства, уж точно было не до сна.
Песков рассказал детали бессонной ночи Путина после теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"В такие моменты, собственно, не до сна никому, а особенно главе государства", — добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как президент работал после известий о теракте.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 140 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
Telegram / Кремль. Новости