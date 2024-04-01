Москва работает над исправлением ситуации с картами "Мир" в Армении, сообщили в Кремле

Отказ армянских банков принимать карты "Мир" связан с давлением со стороны США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединённых Штатов — угроза вторичных санкций, угроза санкций. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, другие учреждения, принимают меры для того, чтобы хеджировать риски", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва и Ереван уже работают над исправлением этой ситуации и компенсацией вреда, нанесённого давлением со стороны Вашингтона.