Москва работает над исправлением ситуации с картами "Мир" в Армении, сообщили в Кремле
Песков объяснил давлением США отказ банков Армении принимать карты "Мир"
Отказ армянских банков принимать карты "Мир" связан с давлением со стороны США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединённых Штатов — угроза вторичных санкций, угроза санкций. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, другие учреждения, принимают меры для того, чтобы хеджировать риски", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва и Ереван уже работают над исправлением этой ситуации и компенсацией вреда, нанесённого давлением со стороны Вашингтона.
Напомним, в конце февраля США ввели санкции против платёжной системы "Мир", после чего стало известно, что уже 30 марта армянские банки – участники ArCa прекратят обслуживать такие карты. Пользоваться ими можно будет только через "ВТБ-Армения".
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