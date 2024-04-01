Причиной экстренной посадки Ми-8 под Красноярском стала техническая неисправность
Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги". Обложка © heli.utair.ru
Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги" в Туруханском районе Красноярского края стала техническая неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Пострадавших нет.
По данным ведомства, воздушное судно выполняло перегоночный рейс в Туруханск. Из-за технической неисправности вертолёт совершил аварийную посадку вблизи озера.
"Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.
Напомним, вышеназванный Ми-8 совершил экстренную посадку в районе 10:00 мск. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. В дело вмешалась транспортная прокуратура.