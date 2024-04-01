Причиной экстренной посадки Ми-8 под Красноярском стала техническая неисправность

Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги" в Туруханском районе Красноярского края стала техническая неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Пострадавших нет.

По данным ведомства, воздушное судно выполняло перегоночный рейс в Туруханск. Из-за технической неисправности вертолёт совершил аварийную посадку вблизи озера.

"Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.