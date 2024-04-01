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1 апреля, 10:13

Причиной экстренной посадки Ми-8 под Красноярском стала техническая неисправность

Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги". Обложка © heli.utair.ru

Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги". Обложка © heli.utair.ru

Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – Вертолётные услуги" в Туруханском районе Красноярского края стала техническая неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Пострадавших нет.

По данным ведомства, воздушное судно выполняло перегоночный рейс в Туруханск. Из-за технической неисправности вертолёт совершил аварийную посадку вблизи озера.

"Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Напомним, вышеназванный Ми-8 совершил экстренную посадку в районе 10:00 мск. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. В дело вмешалась транспортная прокуратура.

Матвей Константинов
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