Ещё могут быть заморозки: Москвичей призвали не торопиться с заменой зимней резины на летнюю
Автоэксперт Шкуматов: Москвичам не стоит менять резину на летнюю до конца апреля
Московским водителям стоит подождать со сменой зимней резины на летнюю до конца апреля, так как в течение этого месяца погода будет нестабильной. В частности, могут быть заморозки и образования гололедицы. Такой совет читателям Life.ru дал автоэксперт Пётр Шкуматов.
Он отметил, что уже появилась информация о необходимости заменить резину на летнюю. Однако, по словам специалиста, следует смотреть не на нынешние климатические условия, а на будущие изменения в погоде. Особенно это касается тех, кто часто ездит в тёмное время суток, а также тех, кто вынужден добираться до столицы из пригорода.
"Температура внутри города на три-четыре градуса выше, чем в субурбии, то есть, условно говоря, в тех местах, где нет такой большой многоэтажной застройки, вот этот момент тоже надо учитывать. Я бы рекомендовал резину поменять к концу апреля", — пояснил эксперт.
В целом же, если водитель ездит преимущественно в светлое время суток, а также внимательно следит за прогнозом погоды, то менять резину на летнюю уже можно, резюмировал Шкуматов.
Ранее Life.ru сообщал, что Дептранс Москвы рекомендовал водителям уже сейчас сменить резину на летнюю. Среднесуточная температура по столице и области находится на уровне пяти-шести градусов тепла, а это значит, что автомобилистам пора "переобуваться", отметили в ведомстве.
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