Ещё могут быть заморозки: Москвичей призвали не торопиться с заменой зимней резины на летнюю

Московским водителям стоит подождать со сменой зимней резины на летнюю до конца апреля, так как в течение этого месяца погода будет нестабильной. В частности, могут быть заморозки и образования гололедицы. Такой совет читателям Life.ru дал автоэксперт Пётр Шкуматов.

Он отметил, что уже появилась информация о необходимости заменить резину на летнюю. Однако, по словам специалиста, следует смотреть не на нынешние климатические условия, а на будущие изменения в погоде. Особенно это касается тех, кто часто ездит в тёмное время суток, а также тех, кто вынужден добираться до столицы из пригорода.

"Температура внутри города на три-четыре градуса выше, чем в субурбии, то есть, условно говоря, в тех местах, где нет такой большой многоэтажной застройки, вот этот момент тоже надо учитывать. Я бы рекомендовал резину поменять к концу апреля", — пояснил эксперт.

В целом же, если водитель ездит преимущественно в светлое время суток, а также внимательно следит за прогнозом погоды, то менять резину на летнюю уже можно, резюмировал Шкуматов.