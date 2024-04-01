Началось голосование национальной премии "Россия — страна возможностей"

Стартовало народное голосование национальной премии "Россия — страна возможностей", оно продлится до 14 апреля. Всего было подано 33 тысячи заявок, однако экспертный совет отобрал лишь 100 претендентов из 36 регионов страны. Теперь россияне могут выбрать, чья история является наиболее достойной.

Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что отобрать претендентов было непросто, ведь истории о наших талантливых соотечественниках действительно берут за душу. На формирование шорт-листа, добавил он, ушло два месяца.

"Сегодня мы наконец даём старт народному голосованию. Обязательно поддержите своих коллег, знакомых и родных на этом этапе. При финальной экспертной оценке заявки каждый голос будет на счету", — отметил Комиссаров.

К слову, народное голосование лишь один из промежуточных этапов, призванный сформировать внутренний рейтинг участников премии. Финальная же оценка каждого складывается из оценки экспертов и результатов народного голосования. Всего предусмотрено 13 номинаций, среди которых — "Предпринимательство", "Информационные технологии и искусственный интеллект" и "Туризм".