В Кузбассе 22-летний парень расстрелял оппонента в ходе ссоры у ночного клуба и скрылся

По данным следствия, в ночь на 1 апреля около ночного клуба в центре города между молодыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого 22-летний парень не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в 27-летнего оппонента. В итоге от полученных ранений тот скончался на месте. Сам злоумышленник попытался скрыться с места ЧП и выбросить оружие, но был задержан оперативниками. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.