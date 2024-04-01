В Кузбассе 22-летний парень расстрелял оппонента в ходе ссоры у ночного клуба и скрылся
СК: Жителя Кемерова задержали по делу об убийстве у ночного клуба
В Кемерове задержали местного жителя по делу об убийстве мужчины у ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу 22-летний житель областного центра подозревается в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 1 апреля около ночного клуба в центре города между молодыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого 22-летний парень не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в 27-летнего оппонента. В итоге от полученных ранений тот скончался на месте. Сам злоумышленник попытался скрыться с места ЧП и выбросить оружие, но был задержан оперативниками. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.
А ранее Life.ru сообщал, что житель Подмосковья пытался застрелить жену после того, как она попросила его перестать напиваться перед рабочей неделей. Женщина смогла вызвать сотрудников полиции, которые по приезде задержали злоумышленника.