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1 апреля, 11:27

В Кузбассе 22-летний парень расстрелял оппонента в ходе ссоры у ночного клуба и скрылся

СК: Жителя Кемерова задержали по делу об убийстве у ночного клуба

В Кемерове задержали местного жителя по делу об убийстве мужчины у ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу 22-летний житель областного центра подозревается в убийстве мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 1 апреля около ночного клуба в центре города между молодыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого 22-летний парень не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в 27-летнего оппонента. В итоге от полученных ранений тот скончался на месте. Сам злоумышленник попытался скрыться с места ЧП и выбросить оружие, но был задержан оперативниками. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

А ранее Life.ru сообщал, что житель Подмосковья пытался застрелить жену после того, как она попросила его перестать напиваться перед рабочей неделей. Женщина смогла вызвать сотрудников полиции, которые по приезде задержали злоумышленника.

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"МВД-Медиа"

Наталья Исакова
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