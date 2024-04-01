"Собирается в отпуск?": Путин заинтересовался графиком Деда Мороза

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым пошутил, что Дед Мороз, резиденция которого находится в Великом Устюге, тает каждое лето.

Фрагмент встречи Владимира Путина и Георгия Филимонова. Видео © Life.ru

"Дед Мороз у вас собирается в отпуск [летом]?" — спросил российский лидер.

"Дед Мороз у нас работает круглосуточно... Задача, развивая внутренний туризм, обеспечить, чтобы вотчина Деда Мороза работала круглогодично. И в этом есть экономический смысл как для инвесторов, так и для того, чтобы не только зимой, но и летом можно было приезжать в гости к нашему Дедушке Морозу", — ответил глава региона.

"Экономический смысл-то есть. Он же летом растает", — смеясь, добавил президент.

На это Филимонов заявил, что летом Дед Мороз должен находиться в "не менее волшебном" ледяном дворце, куда можно будет привести детей, чтобы провести обширную, интересную, глубокую и познавательную экскурсию. Там же посетители смогут узнать об истории, традициях и культуре русского народа и Севера, ведь Вологодская область — душа этого обширного региона.

Встреча Владимира Путина и Георгия Филимонова. Фото © kremlin.ru