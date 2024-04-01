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1 апреля, 11:47

"Собирается в отпуск?": Путин заинтересовался графиком Деда Мороза

Путин на встрече с Филимоновым пошутил, что Дед Мороз тает летом

Встреча Владимира Путина и Георгия Филимонова. Обложка © kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Георгия Филимонова. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым пошутил, что Дед Мороз, резиденция которого находится в Великом Устюге, тает каждое лето.

Фрагмент встречи Владимира Путина и Георгия Филимонова. Видео © Life.ru

"Дед Мороз у вас собирается в отпуск [летом]?" — спросил российский лидер.

"Дед Мороз у нас работает круглосуточно... Задача, развивая внутренний туризм, обеспечить, чтобы вотчина Деда Мороза работала круглогодично. И в этом есть экономический смысл как для инвесторов, так и для того, чтобы не только зимой, но и летом можно было приезжать в гости к нашему Дедушке Морозу", — ответил глава региона.

"Экономический смысл-то есть. Он же летом растает", — смеясь, добавил президент.

На это Филимонов заявил, что летом Дед Мороз должен находиться в "не менее волшебном" ледяном дворце, куда можно будет привести детей, чтобы провести обширную, интересную, глубокую и познавательную экскурсию. Там же посетители смогут узнать об истории, традициях и культуре русского народа и Севера, ведь Вологодская область — душа этого обширного региона.

Встреча Владимира Путина и Георгия Филимонова. Фото © kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Георгия Филимонова. Фото © kremlin.ru

"В ваших руках — будущее страны": Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента
"В ваших руках — будущее страны": Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах президента

Ранее Владимир Путин признался, что считает Деда Мороза главнее себя. Российский лидер пояснил, что этот сказочный персонаж берёт своё начало от добрых дел, тогда как все люди грешны и им необходимо стремиться к безусловной любви к ближнему и стране.

Матвей Константинов
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