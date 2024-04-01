"Могло быть посерьёзнее": Москвичей предупредили о грядущем похолодании до минус трёх градусов

В ближайшие выходные в Москве и области ожидается похолодание до минус трёх градусов. Об этом предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, похолодание начнётся в среду, 3 апреля, с кратковременных дождей, однако сильнее всего погода изменится в четверг и пятницу. Так, 4 апреля температура воздуха будет составлять от шести до девяти градусов с отметкой плюс, а в ночь на 5 апреля похолодает до минус трёх градусов. После чего, как прогнозирует специалист, днём в пятницу потеплеет не более чем до семи градусов.

"Мы попадаем в тыловую часть циклона. Ветер переходит с юго-западного на северо-западный, потом в северный. Несмотря на то что вынос передней части циклона идёт с Балкан, в тыловой части — холодный воздух с Кольского полуострова и из Карелии, где зимняя погода. Это ещё хорошо, что мы обойдёмся небольшим минусом, могло быть посерьёзнее", — приводит телеканал "360" слова Шувалова.