Эксперт раскрыл, как заработать на новых штрафах за задержку рейсов

Раньше штраф за задержку рейсов в России составлял всего 25 рублей за час, но с 1 апреля сумму повысили до 100 рублей. Такое увеличение компенсаций пассажирам является адекватной мерой и не будет серьёзным обременением для авиакомпаний, считает эксперт Роман Гусаров. Он уверен, что теперь оформить заявление клиенты смогут удалённо.

"Законодательно это не прописано, но я думаю, что у крупных авиакомпаний это можно будет сделать через приложение, через сайт. Я не думаю, что нужно будет куда-то ехать и писать какие-то заявления", — отметил Гусаров в беседе с телеканалом "360".

Таким образом, при длительных задержках, например в четыре-пять часов, пассажиры получат порядка 500 рублей. Причём если вы летите с семьёй, то авиакомпания может выплатить 1,5 тысячи. Как подчеркнул эксперт, за эти деньги получится, например, пообедать.