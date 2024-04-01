С 1 апреля появятся новые штрафы: Что нужно учесть продавцам и покупателям С 1 апреля появятся несколько новых штрафов. Получить их рискуют те, кто, например, делает ремонт. Кому грозят новые штрафы, сколько они составят и на что обращать внимание, чтобы не нарушить закон? 1 апреля, 09:57 С 1 апреля появятся новые штрафы. Фото © Freepik

Штраф за продажу табака с нарушениями

С 1 апреля запущен механизм, который блокирует продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Первыми новые правила затронут табак, разливное пиво, а также слабоалкогольные напитки из кег.

— С помощью механизма блокировки продаж удастся решить проблему продажи товаров с нарушениями. Эта мера поможет защитить права потребителей, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

С 1 апреля в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.

Нарушителям теперь грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до трёх лет и даже лишение свободы на тот же срок. При этом недобросовестных продавцов могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

За те же действия, но совершённые организованной группой или в особо крупном размере (от 1 млн рублей), предусмотрена повышенная уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 млн до 4 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Причём с возможным лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет.

Вырастут штрафы за задержку рейсов

С 1 апреля в четыре раза вырос штраф для российских авиакомпаний за задержки рейсов и просрочку доставки багажа. Он увеличился до 100 рублей в час.

— В то же время итоговая выплата не должна превышать 50% стоимости билета. Правда, есть одно исключение. Авиакомпания не будет выплачивать штрафы, если задержка была не по её вине. Например, рейс пришлось отложить из-за неисправности воздушного судна или не зависящих от перевозчика обстоятельств, — пояснила Елена Кузнецова.

За незаконную перепланировку грозит штраф

С 1 апреля 2024 года будет действовать новый порядок переустройства и перепланировки помещений. Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс РФ и в ФЗ-218 "О государственной регистрации недвижимости". Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Пётр Гусятников.

Теперь появились и чёткое определение перепланировки, и сроки согласования документов на её проведение. Но есть и особенности. К перепланировке относятся любые изменения границ помещений. Соответственно, все ремонтные работы такого плана нужно согласовывать и регистрировать. Если этого не сделать, то грозит штраф.

— Допустим, собственник сделал перепланировку в квартире тайно и никому об этом не говорит. Это не значит, что ему не придётся платить штраф. О ней всё равно могут узнать. Например, потёк кран, и вызвали сантехника, он вошёл и увидел, что планировка отличается от стандартной. Сантехник может сообщить об этом в жилищную инспекцию или управляющую компанию. Далее надзорные органы могут выписать штраф. Для физических лиц за незаконную перепланировку он составит от двух до 2,5 тысячи рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей. Но на этом траты собственника не закончатся. Нужно будет либо оформить все документы, либо привести помещение в первоначальное состояние, — добавил Пётр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева