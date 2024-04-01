В ЛНР при подрыве авто погиб человек
В ЛНР подорвали сотрудника Центра по обслуживанию образовательных организаций
В Старобельске Луганской Народной Республики при подрыве автомобиля погиб замруководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Ч. Об этом сообщил глава муниципального округа Владимир Чернев.
"Погиб наш товарищ, человек, которого мы знали, который работал на благо Старобельского муниципального округа, он был наставником для многих поколений государственных служащих", — добавил чиновник.
Экстренные службы, в том числе представители полиции и Следственного комитета, уже работают на месте трагедии. Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее в запорожском Бердянске в результате теракта была убита член местной избирательной комиссии. Взрывчатка была заложена в её автомобиль. Как отметил глава области Евгений Балицкий, это убийство призвано запугать и помешать волеизъявлению граждан на уже прошедших выборах.
Агентство "Москва" / Киселев Сергей