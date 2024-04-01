В ЛНР при подрыве авто погиб человек

В Старобельске Луганской Народной Республики при подрыве автомобиля погиб замруководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Ч. Об этом сообщил глава муниципального округа Владимир Чернев.

"Погиб наш товарищ, человек, которого мы знали, который работал на благо Старобельского муниципального округа, он был наставником для многих поколений государственных служащих", — добавил чиновник.

Экстренные службы, в том числе представители полиции и Следственного комитета, уже работают на месте трагедии. Обстоятельства ЧП выясняются.