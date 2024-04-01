ВСУ сами подставили американский экипаж ЗРК Patriot в Харьковской области под российские ракеты. Как сообщает "Царьград", ссылаясь на собственные источники, у наших бойцов "была целенаправленная охота" именно за этой установкой, так как она ранее была задействована для удара по самолёту Ил-76 с украинскими военнопленными, а также для обстрела Белгорода.

По информации осведомлённого собеседника телеканала, российской разведке удалось заполучить данные о комплектовании экипажа уничтоженного в Харьковской области ЗРК. Так, в его составе были сразу несколько американских военнослужащих — в Штатах, к слову, уже прошли их похороны. В связи со всей этой ситуацией Вашингтон теперь наотрез отказывается отправлять Киеву новые батареи для своих Patriot.

"Выходит, Киев мог подставить своих же западных "партнёров". Последствия для США печальны — в результате там встречали новую партию "двухсотых" из числа действующих американских военнослужащих. Это вызвало мощнейшее негодование в Пентагоне", — отмечает собеседник телеканала.