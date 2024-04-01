Центр Ростова-на-Дону парализовало после ДТП с тремя машинами и троллейбусом

В центре Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП — столкнулись три автомобиля и троллейбус. В результате аварии пострадала одна женщина, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС города.

Место, где произошло ДТП с троллейбусом в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Don Mash

"На перекрёстке столкнулись три автомобиля и троллейбус. После столкновения внедорожник перевернулся. Есть одна пострадавшая", — указано в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. В городе образовались сильные пробки.

Водитель машины "шевроле" рассказал телеграм-каналу Don Mash, как случилась авария. По его словам, на светофоре загорелся зелёный свет и он поехал. Второй водитель решил обогнать автомобилиста, но не успел — "посадил в бочину", после чего "шевроле" перевернулся. Мужчина добавил, что женщина, которая была за рулём "мерседеса", попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.