Центр Ростова-на-Дону парализовало после ДТП с тремя машинами и троллейбусом
В центре Ростова-на-Дону столкнулись три авто и троллейбус, пострадала женщина
ДТП в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / УГОЧС Ростов-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП — столкнулись три автомобиля и троллейбус. В результате аварии пострадала одна женщина, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС города.
Место, где произошло ДТП с троллейбусом в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Don Mash
"На перекрёстке столкнулись три автомобиля и троллейбус. После столкновения внедорожник перевернулся. Есть одна пострадавшая", — указано в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. В городе образовались сильные пробки.
Водитель машины "шевроле" рассказал телеграм-каналу Don Mash, как случилась авария. По его словам, на светофоре загорелся зелёный свет и он поехал. Второй водитель решил обогнать автомобилиста, но не успел — "посадил в бочину", после чего "шевроле" перевернулся. Мужчина добавил, что женщина, которая была за рулём "мерседеса", попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
А ранее Life.ru писал, что под Калугой произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадало шесть человек. Водитель внедорожника при повороте не уступил дорогу кроссоверу, из-за чего и столкнулся с ним. От удара одна из машин зацепила третью.