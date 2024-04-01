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1 апреля, 14:58

Гинеколог предупредила, что частая смена половых партнёров и аборты повышают риск рака

Гинеколог Тимофеева: Частая смена половых партнёров может привести к раку матки

Частая смена половых партнёров может привести к раку матки, а аборты — к раку эндометрия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Частая смена половых партнёров может привести к раку матки, а аборты — к раку эндометрия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Аборты действительно могут являться фактором риска возникновения онкологии. Об этом рассказала гинеколог-онколог Екатерина Тимофеева. По её словам, в этом случае опасность представляет рак эндометрия — это злокачественное новообразование, которое развивается из клеток слизистой оболочки матки. Основными симптомами являются болевые ощущения внизу живота и аномальные кровотечения.

"Важным фактором, который может повлиять на риск развития рака шейки матки, является высокая вирусная нагрузка или большой паритет у пациенток. Например, частая смена половых партнёров может также увеличить вероятность возникновения данного заболевания", — предупредила гинеколог в интервью с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, необходимо учитывать все факторы при оценке риска и важность профилактических мер, включая регулярные обследования и консультации с врачом, подчеркнула специалист.

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Ранее гинеколог рассказала о вирусе, прививка от которого спасёт от онкологии. Вирус папилломы человека (ВПЧ) — чрезвычайно распространённая инфекция, передающаяся половым путём. Часто может протекать бессимптомно, однако может нести и серьёзную угрозу организму: начиная от рака шейки матки, заканчивая усложнением течения беременности.

Евгения Мосс
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