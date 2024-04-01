Гинеколог предупредила, что частая смена половых партнёров и аборты повышают риск рака

Аборты действительно могут являться фактором риска возникновения онкологии. Об этом рассказала гинеколог-онколог Екатерина Тимофеева. По её словам, в этом случае опасность представляет рак эндометрия — это злокачественное новообразование, которое развивается из клеток слизистой оболочки матки. Основными симптомами являются болевые ощущения внизу живота и аномальные кровотечения.

"Важным фактором, который может повлиять на риск развития рака шейки матки, является высокая вирусная нагрузка или большой паритет у пациенток. Например, частая смена половых партнёров может также увеличить вероятность возникновения данного заболевания", — предупредила гинеколог в интервью с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, необходимо учитывать все факторы при оценке риска и важность профилактических мер, включая регулярные обследования и консультации с врачом, подчеркнула специалист.