В Казахстане сделали предупреждение своим гражданам в России

Гражданам Казахстана во время пребывания в России нужно иметь при себе все необходимые документы на случай, если полиция попросит их предъявить. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, комментируя усиление мер безопасности после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

"Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности. И местные власти, в том числе силовые и правоохранительные органы, принимают все необходимые меры", — подчеркнул Смадияров в ходе брифинга.

Представитель дипведомства объяснил, что это абсолютно нормальное явление, когда кого-то задерживают и проверяют документы. Поэтому Смадияров настоятельно рекомендует иметь все справки и документы о цели пребывания в той или иной стране. Вместе с тем дипломат указал, что граждане Казахстана, которые сейчас находятся в России, пока не обращались в ведомство с какими-либо жалобами.