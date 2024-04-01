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1 апреля, 14:48

В Казахстане сделали предупреждение своим гражданам в России

МИД Казахстана рекомендовал находящимся в РФ согражданам носить документы

Гражданам Казахстана во время пребывания в России нужно иметь при себе все необходимые документы на случай, если полиция попросит их предъявить. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, комментируя усиление мер безопасности после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

"Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности. И местные власти, в том числе силовые и правоохранительные органы, принимают все необходимые меры", — подчеркнул Смадияров в ходе брифинга.

Представитель дипведомства объяснил, что это абсолютно нормальное явление, когда кого-то задерживают и проверяют документы. Поэтому Смадияров настоятельно рекомендует иметь все справки и документы о цели пребывания в той или иной стране. Вместе с тем дипломат указал, что граждане Казахстана, которые сейчас находятся в России, пока не обращались в ведомство с какими-либо жалобами.

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А ранее Life.ru писал, что в МИД Германии призвали граждан отказаться от путешествий в Россию. В ведомстве пояснили, что немцы и люди с двойным гражданством Германии и РФ якобы могут подвергнуться "произвольному аресту" на территории страны.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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