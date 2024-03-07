В МИД Германии призвали граждан отказаться от путешествий в Россию

Министерство иностранных дел Германии призвало жителей страны отказаться от посещения России, говорится на сайте ведомства. Там отметили, что путешествия в РФ "категорически не рекомендуются".

"Выезд в Российскую Федерацию категорически не рекомендуется. Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар)", — сказано в публикации.