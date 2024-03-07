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7 марта, 13:16

В МИД Германии призвали граждан отказаться от путешествий в Россию

Министерство иностранных дел Германии призвало жителей страны отказаться от посещения России, говорится на сайте ведомства. Там отметили, что путешествия в РФ "категорически не рекомендуются".

"Выезд в Российскую Федерацию категорически не рекомендуется. Предостерегаем от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар)", — сказано в публикации.

Кроме того, в ведомстве добавили, что немцы и люди с двойным гражданством Германии и России могут подвергнуться "произвольному аресту".

Вызванный в МИД РФ посол Германии Ламбсдорф покинул здание без комментариев
Вызванный в МИД РФ посол Германии Ламбсдорф покинул здание без комментариев

А ранее Life.ru рассказывал, что в Германии разгорелся крупный скандал из-за утечки беседы военных, которые обсуждали удар по Крымскому мосту. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом", а также поручил провести расследование. Министр обороны Борис Писториус назвал инцидент частью информационной войны. После этого посла ФРГ вызвали в МИД России. Российские власти отметили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.

Обложка ©

Unsplash / Maheshkumar Painam

Александра Мышляева
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