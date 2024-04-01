Москвичей предупредили о рекордной "июньской" погоде 2 апреля

В начале апреля Москву ожидают поистине рекордные температурные показатели. Сегодня, 1 апреля, в столице зафиксирован 21 градус тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что 1 апреля 1983 года температура воздуха составляла плюс 17,8 градуса. По его словам, в этом году данный показатель уже превысил прошлое значение на 3,8 градуса. Завтра, 2 апреля, москвичей ожидает очередной погодный рекорд.

"Завтра тоже будет [рекордная температура]. Рекордное значение 2 апреля, которое наблюдалось до сих пор, было +17,4 °С. Наблюдалось два раза за весь период инструментальных наблюдений: в 1951 и 1983 годах. А завтра, по прогнозу в Москве, температура будет +21...+23 °С. Это летняя погода. Минимальные значения ночной температуры — +10...+12 °С. Я думаю, что даже не нужно глубоко знать климат, чтобы понять навскидку, что это температура не апрельская, не майская, а июньская", — подчеркнул Вильфанд в беседе с RT.

Специалист добавил, что 3 апреля циркуляция воздуха изменится, необходимо приготовиться к похолоданию до плюс 15–17 градусов, а 5-го числа температурный фон уже придёт в норму. В частности, по словам эксперта, ночью температура будет достигать отметки от минус трёх до плюс двух градусов, а днём — от плюс пяти до семи.