Под Петербургом мужчина выкинул свою возлюбленную в мусоропровод
Жительница Ленобласти заявила, что возлюбленный выкинул её в мусоропровод
Женщина, которую выкинули в мусоропровод в Ленинградской области. Обложка © "Mash на Мойке"
Житель Ленинградской области выкинул свою возлюбленную в мусоропровод. Необычный инцидент произошёл во Всеволожске. По словам женщины, которую вызволил прибывший на улицу Плоткина работник коммунальных служб, бойфренд попросту запихнул её в железную трубу. Именно так она объяснила своё нахождение среди кучи мусора.
По словам соседей, пока спаситель несчастной мчался на вызов, та кричала и говорила, что задыхается. На данный момент с ней всё хорошо, уточняет "Mash на Мойке".
Ранее жители одного из подъездов Новосибирска пожаловались на двух мужчин, которые, будучи серьёзно подвыпившими, буквально вгрызлись зубами в стены подъезда. После себя они также оставили "наскальную живопись".