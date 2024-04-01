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1 апреля, 15:12

Под Петербургом мужчина выкинул свою возлюбленную в мусоропровод

Жительница Ленобласти заявила, что возлюбленный выкинул её в мусоропровод

Женщина, которую выкинули в мусоропровод в Ленинградской области. Обложка © "Mash на Мойке"

Женщина, которую выкинули в мусоропровод в Ленинградской области. Обложка © "Mash на Мойке"

Житель Ленинградской области выкинул свою возлюбленную в мусоропровод. Необычный инцидент произошёл во Всеволожске. По словам женщины, которую вызволил прибывший на улицу Плоткина работник коммунальных служб, бойфренд попросту запихнул её в железную трубу. Именно так она объяснила своё нахождение среди кучи мусора.

По словам соседей, пока спаситель несчастной мчался на вызов, та кричала и говорила, что задыхается. На данный момент с ней всё хорошо, уточняет "Mash на Мойке".

В Казани двое парней и девушка с ребёнком обворовали несколько подъездов
В Казани двое парней и девушка с ребёнком обворовали несколько подъездов

Ранее жители одного из подъездов Новосибирска пожаловались на двух мужчин, которые, будучи серьёзно подвыпившими, буквально вгрызлись зубами в стены подъезда. После себя они также оставили "наскальную живопись".

Матвей Константинов
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