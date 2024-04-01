Под Петербургом мужчина выкинул свою возлюбленную в мусоропровод

Житель Ленинградской области выкинул свою возлюбленную в мусоропровод. Необычный инцидент произошёл во Всеволожске. По словам женщины, которую вызволил прибывший на улицу Плоткина работник коммунальных служб, бойфренд попросту запихнул её в железную трубу. Именно так она объяснила своё нахождение среди кучи мусора.

По словам соседей, пока спаситель несчастной мчался на вызов, та кричала и говорила, что задыхается. На данный момент с ней всё хорошо, уточняет "Mash на Мойке".