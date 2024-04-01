Разные глаза, бесконтрольные губы: Пластические операции уничтожили лицо Пугачёвой, заявил хирург

Многочисленные косметологические операции изуродовали лицо певицы Аллы Пугачёвой. К такому мнению пришёл пластический хирург Иван Володченков, который проанализировал последние опубликованные видео артистки в соцсетях. По его словам, медицинское вмешательство уничтожило мимику Пугачёвой и способствовало тому, что теперь у неё практически не открывается глаз.

Володченков отметил, что на лице артистки заметны омолаживающие процедуры, причём каждая последующая подтяжка только ухудшала внешний вид, так как в этом деле главное вовремя остановиться. По словам медика, из-за хирургических вмешательств у Пугачёвой сильно ухудшилась нервная проводимость и кровоснабжение мягких тканей.

"Если присмотреться, то на последнем по дате видео у певицы чуть-чуть запаздывает мимическая активность, с правой стороны несимметрично двигаются губы", — подчеркнул эксперт в беседе с kp.ru.

Пластический хирург объяснил, что у певицы также заметна деформация ушной раковины — мочка оттянута вниз. Это, по словам Володченкова, означает, Примадонна сделала как минимум три подтяжки. Вместе с тем певица, возможно, сделала две или три блефаропластики — теперь её глаза стали разного размера, пояснил эксперт.

Алла Пугачёва записала обращение. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

"Вследствие многократных операций в зоне век тоже страдает нервная проводимость, мышечная активность — мышцы, которые поднимают верхнее веко, круговая мышца глаза работают некорректно", — пояснил Володченков.