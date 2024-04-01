Разные глаза, бесконтрольные губы: Пластические операции уничтожили лицо Пугачёвой, заявил хирург
Хирург Володченков: У Пугачёвой не открывается глаз из-за пластических операций
Певица Алла Пугачёва в 2018 году (слева) и в 2023-м (справа). Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Многочисленные косметологические операции изуродовали лицо певицы Аллы Пугачёвой. К такому мнению пришёл пластический хирург Иван Володченков, который проанализировал последние опубликованные видео артистки в соцсетях. По его словам, медицинское вмешательство уничтожило мимику Пугачёвой и способствовало тому, что теперь у неё практически не открывается глаз.
Володченков отметил, что на лице артистки заметны омолаживающие процедуры, причём каждая последующая подтяжка только ухудшала внешний вид, так как в этом деле главное вовремя остановиться. По словам медика, из-за хирургических вмешательств у Пугачёвой сильно ухудшилась нервная проводимость и кровоснабжение мягких тканей.
"Если присмотреться, то на последнем по дате видео у певицы чуть-чуть запаздывает мимическая активность, с правой стороны несимметрично двигаются губы", — подчеркнул эксперт в беседе с kp.ru.
Пластический хирург объяснил, что у певицы также заметна деформация ушной раковины — мочка оттянута вниз. Это, по словам Володченкова, означает, Примадонна сделала как минимум три подтяжки. Вместе с тем певица, возможно, сделала две или три блефаропластики — теперь её глаза стали разного размера, пояснил эксперт.
Алла Пугачёва записала обращение. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
"Вследствие многократных операций в зоне век тоже страдает нервная проводимость, мышечная активность — мышцы, которые поднимают верхнее веко, круговая мышца глаза работают некорректно", — пояснил Володченков.
А ранее другой медик раскрыл, какие бесполезные пластические операции делала Алла Пугачёва. По его словам, лицо Примадонны подвергалось многочисленным хирургическим вмешательствам, однако от старения ей убежать не удастся. Эксперт отметил, что последствия этих операций заметны уже сейчас.