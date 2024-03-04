"Неузнаваемая. Ужас!": Поклонники не узнали певицу Пугачёву, появившуюся на видео без парика

В последнее время уехавшая из России певица Алла Пугачёва стала чаще появляться в соцсетях. Накануне своего 75-летия Примадонна напомнила о себе и опубликовала видео, однако многие фанаты остались шокированы.

Алла Пугачёва опубликовала видео, где танцует на яхте без парика. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Артистка показала, как веселится на яхте вместе с друзьями. Поклонники заметили, что Пугачёва не надела парик, чем всех сильно удивила. Пользователи стали серьёзно переживать за артистку и её поведение.

"Круто отгуляли "Первое воскресенье весны!" Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живём дальше. Не беспокойтесь за меня!" — призвала артистка.

В ответ Пугачёва получила порцию как благодарностей, так и недовольства. Некоторые подписчики жёстко прошлись по внешности Примадонны.