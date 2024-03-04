"Неузнаваемая. Ужас!": Поклонники не узнали певицу Пугачёву, появившуюся на видео без парика
Пугачёва опубликовала видео, где танцует на яхте без парика
Певица Алла Пугачёва (слева — в парике, справа — без). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
В последнее время уехавшая из России певица Алла Пугачёва стала чаще появляться в соцсетях. Накануне своего 75-летия Примадонна напомнила о себе и опубликовала видео, однако многие фанаты остались шокированы.
Алла Пугачёва опубликовала видео, где танцует на яхте без парика. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Артистка показала, как веселится на яхте вместе с друзьями. Поклонники заметили, что Пугачёва не надела парик, чем всех сильно удивила. Пользователи стали серьёзно переживать за артистку и её поведение.
"Круто отгуляли "Первое воскресенье весны!" Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живём дальше. Не беспокойтесь за меня!" — призвала артистка.
В ответ Пугачёва получила порцию как благодарностей, так и недовольства. Некоторые подписчики жёстко прошлись по внешности Примадонны.
"Да кто о тебе беспокоится?", "Не вспоминаем". "Пугачёву подменили! Она ненастоящая! На неё вообще не похожа", "Неузнаваемая. Ужас. Не надо так близко себя снимать, не пугайте людей", "Скрипит", — отметили пользователи.
Ранее Life.ru писал, что 1 марта на стримингах появился первый за 16 лет релиз Аллы Пугачёвой под названием P.S. Концертный сборник состоит из 20 песен, в их числе хиты прошлых лет. Позже певица записала обращение к поклонникам, заявив, что, вероятно, последней узнала о выходе этого альбома и сочла его подарком на грядущий юбилей. В тот же день Примадонна выложила в Сеть свою новую песню — первую за пять лет. По словам музыкального критика, такая активность певицы связана с тем, что она лишилась заработка в РФ, поэтому надеется таким образом вновь получать деньги.