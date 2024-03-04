Музыкальный критик объяснил, для чего Пугачёва снова начала писать песни

Певица Алла Пугачёва полностью лишилась заработка, покинув Россию, поэтому, разместив новые треки на музыкальных платформах, артистка может вновь начать получать деньги за музыку. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев, объясняя, зачем Примадонне новые песни.

Количество официальных прослушиваний прямо влияет на чарты хит-парадов. Это будет вызовом для самой Пугачёвой, потому что она хочет увидеть, способна ли на что-то до сих пор, осталась ли у неё аудитория, заключил Бабичев.