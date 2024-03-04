Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Опубликовано видео, как спецназ "Ахмат" выбивал ВСУ с территории мелового завода в ЛНР

В Карелии блогера-миллионника задержали по подозрению в развращении 10-летней девочки

Банкира Хотина отправили за решётку по делу о растрате миллиардов

Михаил Ефремов скоро может выйти на свободу

В ФРГ открестились от планов по подготовке к войне с Россией

Орбан: Запад не сможет выиграть войну против России на Украине

Раскрыты потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта

Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что актёр не рад жизни из-за деменции

Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams

Полиция Польши сообщила о падении неизвестного объекта

Музыкальный критик объяснил, для чего Пугачёва снова начала писать песни

Критик Бабичев: Пугачёва может зарабатывать с помощью музыкальных платформ

4 марта, 14:00
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачёва полностью лишилась заработка, покинув Россию, поэтому, разместив новые треки на музыкальных платформах, артистка может вновь начать получать деньги за музыку. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев, объясняя, зачем Примадонне новые песни.

"Примадонна никогда не работала в эпоху стриминга. И сейчас публикация новых записей даёт ей возможность заработать, разместив треки на музыкальных платформах. Других способов заработка у неё нет. Также выпуск песен на стримингах станет мерилом её популярности", — объяснил критик в беседе с порталом NEWS.ru.

Количество официальных прослушиваний прямо влияет на чарты хит-парадов. Это будет вызовом для самой Пугачёвой, потому что она хочет увидеть, способна ли на что-то до сих пор, осталась ли у неё аудитория, заключил Бабичев.

"Позорно": Успенская заявила, что Пугачёва испоганила её песню
"Позорно": Успенская заявила, что Пугачёва испоганила её песню

Напомним, 1 марта на стримингах появился первый за 16 лет релиз Аллы Пугачёвой под названием "P.S." Концертный сборник состоит из 20 песен, в их числе хиты прошлых лет. Позже певица записала обращение к поклонникам, заявив, что, вероятно, последней узнала о выходе этого альбома и сочла его подарком на грядущий 75-летний юбилей. В этот же день Примадонна выложила в Сеть свою новую песню — первую за пять лет.

Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!