Музыкальный критик объяснил, для чего Пугачёва снова начала писать песни
Критик Бабичев: Пугачёва может зарабатывать с помощью музыкальных платформ
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Алла Пугачёва полностью лишилась заработка, покинув Россию, поэтому, разместив новые треки на музыкальных платформах, артистка может вновь начать получать деньги за музыку. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев, объясняя, зачем Примадонне новые песни.
"Примадонна никогда не работала в эпоху стриминга. И сейчас публикация новых записей даёт ей возможность заработать, разместив треки на музыкальных платформах. Других способов заработка у неё нет. Также выпуск песен на стримингах станет мерилом её популярности", — объяснил критик в беседе с порталом NEWS.ru.
Количество официальных прослушиваний прямо влияет на чарты хит-парадов. Это будет вызовом для самой Пугачёвой, потому что она хочет увидеть, способна ли на что-то до сих пор, осталась ли у неё аудитория, заключил Бабичев.
Напомним, 1 марта на стримингах появился первый за 16 лет релиз Аллы Пугачёвой под названием "P.S." Концертный сборник состоит из 20 песен, в их числе хиты прошлых лет. Позже певица записала обращение к поклонникам, заявив, что, вероятно, последней узнала о выходе этого альбома и сочла его подарком на грядущий 75-летний юбилей. В этот же день Примадонна выложила в Сеть свою новую песню — первую за пять лет.