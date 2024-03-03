"Не беспокойся за меня": Пугачёва впервые за пять лет выпустила новую песню

Певица Алла Пугачёва впервые за пять лет выпустила новую песню, в которой призвала не бояться за неё. Композицию выложил в соцсетях её супруг Максим Галкин*.

Пугачёва выпустила новую песню, в которой призвала не бояться за неё. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Текст песни написала сама Пугачёва и композитор Константин Губин, он также стал автором музыки. В новой композиции 74-летняя артистка призывает избранника не беспокоиться за неё. Она отмечает, что не жалеет о принятых решениях и не готова что-то менять, "даже если душа в крови".

"Не беспокойся за меня, не смотри тревожно вслед. Крылья выдали давно, но не выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови", — поёт Пугачёва.

На протяжении всего клипа сменяются кадры с Пугачёвой разных лет: то она с Галкиным* перед толпой журналистов, то в своём замке в подмосковной деревне Грязь, то мчит по стадиону на фоне украинских флагов, то колесит на лимузине по ночному городу.