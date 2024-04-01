Названа главная ошибка родителей при разговоре с получившим двойку ребёнком

Если ребёнок получил двойку, родителям очень важно постараться сдержать свои эмоции. Для школьника важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидания и наставления. Задача взрослых — помочь справиться с неприятными эмоциями и пережить их. Главное — это объяснить ребёнку, что двойка — не приговор, она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы, считает эксперт Наталья Евсеева.

"Необходимо, чтобы ребёнок научился выстраивать причинно-следственные связи. После этого вместе можно обсудить, что надо сделать, чтобы исправить ситуацию. При этом важно обратить внимание ребёнка на то, что родитель готов поддержать, если ему нужна будет помощь. Очень важно, чтобы разговор про двойку закончился на позитивной ноте, когда родитель хвалит ребёнка, чтобы подросток понимал, что в целом всё хорошо", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru."

Евсеева добавила, что, если отреагировать на эту ситуацию негативно и накричать на ребёнка, можно разрушить доверительный контакт. Поэтому стоит выражать свои эмоции спокойно, не забывая ставить себя на место ребёнка, это важно, чтобы он понимал, что родители его слышат. Затем следует перейти к следующему этапу и подумать над тем, как устранить пробелы в знаниях.

"Ребёнку важно осознать, что не бывает идеальных людей, которые не допускают ошибок, но самое главное — это продолжать работать и стараться со своей уже имеющейся ошибкой", — заключила эксперт.