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1 апреля, 18:19

Названа причина, почему голодный водитель опасен

Врач Саволюк: Сильное чувство голода водителя грозит опасной ситуацией на дороге

Водитель, который испытывает сильное чувство голода за рулём, может создать опасные ситуации на дороге. Об этом предупредила врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

"Для здорового взрослого человека короткие периоды голода не представляют угрозы, но нужно понимать, что чем сильнее это чувство, тем сильнее дискомфорт. Дискомфорт — это стресс, который забирает ресурс нервной системы и отвлекает внимание", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам диетолога, сильное чувство голода особенно опасно для водителей с определёнными нарушениями здоровья. В частности, речь идёт о тех, кто имеет проблемы с углеводным обменом. Если у человека резко падает уровень сахара в крови, то тогда может исчезнуть концентрация внимания или путаться сознание. Водители с подобными ограничениями могут получать водительские права, но должны обязательно соблюдать режим питания, подытожила Саволюк.

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А ранее эксперт раскритиковала популярные способы, которые помогают взбодриться за рулём. По словам специалиста, подобные продукты "лишь маскируют усталость" и дают только краткосрочный эмоциональный подъём.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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