Появились уточнённые данные о погибших и пострадавших в шахте "Северопесчанская"
Свердловский Минздрав: 1 человек погиб, 4 пострадали в шахте "Северопесчанская"
В результате взрыва на железорудной шахте "Северопесчанская" в Свердловской области погиб один рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Также в ведомстве рассказали, что в результате ЧП ещё четверо пострадали.
Обстановка у шахты "Северопесчанская", где произошёл взрыв. Видео © Telegram / МЧС России
"Один рабочий в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, четвёртый отказался от госпитализации, пятый погиб", — приводит РИА "Новости" сообщение Минздрава.
Таким образом, сообщения СМИ о трёх погибших рабочих на шахте "Северопесчанская" не подтвердились. По данным МЧС России, взрыв произошёл на глубине 338 метров. СК возбудил уголовное дело после произошедшего, а прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства об охране труда.
Кадр из видео Telegram / МЧС России