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1 апреля, 18:53

Появились уточнённые данные о погибших и пострадавших в шахте "Северопесчанская"

Свердловский Минздрав: 1 человек погиб, 4 пострадали в шахте "Северопесчанская"

В результате взрыва на железорудной шахте "Северопесчанская" в Свердловской области погиб один рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Также в ведомстве рассказали, что в результате ЧП ещё четверо пострадали.

Обстановка у шахты "Северопесчанская", где произошёл взрыв. Видео © Telegram / МЧС России

"Один рабочий в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, четвёртый отказался от госпитализации, пятый погиб", — приводит РИА "Новости" сообщение Минздрава.

Таким образом, сообщения СМИ о трёх погибших рабочих на шахте "Северопесчанская" не подтвердились. По данным МЧС России, взрыв произошёл на глубине 338 метров. СК возбудил уголовное дело после произошедшего, а прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства об охране труда.

Задержан главный инженер рудника "Пионер", где горняки попали под завал
Задержан главный инженер рудника "Пионер", где горняки попали под завал
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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