Появились уточнённые данные о погибших и пострадавших в шахте "Северопесчанская"

В результате взрыва на железорудной шахте "Северопесчанская" в Свердловской области погиб один рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Также в ведомстве рассказали, что в результате ЧП ещё четверо пострадали.

Обстановка у шахты "Северопесчанская", где произошёл взрыв. Видео © Telegram / МЧС России

"Один рабочий в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, четвёртый отказался от госпитализации, пятый погиб", — приводит РИА "Новости" сообщение Минздрава.