Трое рабочих погибли в уральской шахте при проведении взрывных работ

В Краснотурьинске Свердловской области трое рабочих погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте "Северопесчанская". Об этом сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности во время нахождения в шахте. Поблизости от места взрыва находились пять горняков, сообщалось, что трое из них попали под обвал.