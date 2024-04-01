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1 апреля, 15:57

Трое рабочих погибли в уральской шахте при проведении взрывных работ

РИАН: В свердловской шахте "Северопесчанская" погибли трое рабочих

В Краснотурьинске Свердловской области трое рабочих погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте "Северопесчанская". Об этом сообщили в экстренных службах.

"Трое погибли при проведении плановых взрывных работ на шахте", — приводит РИА "Новости" слова представителя экстренных служб.

По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности во время нахождения в шахте. Поблизости от места взрыва находились пять горняков, сообщалось, что трое из них попали под обвал.

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А ранее Life.ru писал, что в Амурской области произошло обрушение горных пород на руднике горногидрометаллургического комбината. В результате под завалами оказалось 13 человек. 1 апреля спасательная операция была прекращена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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