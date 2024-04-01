По делу о ЧП на руднике "Пионер" задержаны ещё два человека
В Приамурье задержали 2 сотрудников Ростехнадзора после ЧП на руднике "Пионер"
Сотрудники МЧС РФ на территории рудника "Пионер". Обложка © Telegram / МЧС Амурской области
В Амурской области после ЧП на руднике "Пионер" задержано двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора по подозрению в халатности. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
В Приамурье задержали двух сотрудников Ростехнадзора после ЧП на руднике "Пионер". Видео © Telegram / Следком
"Следственными органами СК России по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность), задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора", — говорится в сообщении.
По версии следователей, в 2022–2023 годах подозреваемые в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности, хотя они там были. В результате рудник продолжил работу, а 18 марта там произошло обрушение породы, после чего заблокированы оказались 13 горняков. Об их судьбе ничего не известно до сих пор.
В СК также уточнили, что продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения требований безопасности при ведении работ. Обвинение предъявлено управляющему директору рудника, он заключён под стражу.
Напомним, обвал на руднике "Пионер" в Приамурье случился 18 марта. В это время под землёй находились 13 горняков, все они оказались заблокированы. 20 марта началось бурение скважин до зоны обрушения. Однако во всех трёх пробурённых на данный момент каналах оказалась вода. Сегодня спасательную операцию прекратили.