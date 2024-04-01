По делу о ЧП на руднике "Пионер" задержаны ещё два человека

В Амурской области после ЧП на руднике "Пионер" задержано двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора по подозрению в халатности. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В Приамурье задержали двух сотрудников Ростехнадзора после ЧП на руднике "Пионер". Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СК России по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность), задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора", — говорится в сообщении.

По версии следователей, в 2022–2023 годах подозреваемые в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности, хотя они там были. В результате рудник продолжил работу, а 18 марта там произошло обрушение породы, после чего заблокированы оказались 13 горняков. Об их судьбе ничего не известно до сих пор.