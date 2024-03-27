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27 марта, 06:37

Воду обнаружили во всех трёх скважинах на руднике "Пионер" в Приамурье

Вода обнаружена во всех трёх разведочных скважинах, которые пробурили на руднике "Пионер" в Амурской области, где произошло обрушение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Первая скважина пробурена на 170 метров от поверхности, обнаружена вода. Вторая скважина пробурена на 175 метров, обнаружены вода и лёд. Третья скважина пробурена на 150 метров, обнаружена вода", — заявили в ведомстве.

Воду обнаружили во всех трёх скважинах на руднике "Пионер" в Приамурье. Видео © Telegram/ МЧС России

В настоящее время бурится четвёртая скважина — уже на глубину 295. Осталось пройти 80 метров.

Специалисты решили использовать две высвободившиеся установки для исследования нижележащих горизонтов. Это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе.

МЧС подтвердило затопление рудника "Пионер", где уже неделю заблокированы 13 горняков
МЧС подтвердило затопление рудника "Пионер", где уже неделю заблокированы 13 горняков

Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, из-за которого 13 находившихся под землёй горняков оказались в ловушке. Проведению спасательной операции мешает прибывающая вода, которую необходимо постоянно откачивать. Специалисты 20 марта приступили к бурению скважин до участка обрушения. Уже заведено уголовное дело, арестован управляющий директор рудника.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Вишнякова
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