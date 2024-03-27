Воду обнаружили во всех трёх скважинах на руднике "Пионер" в Приамурье
Вода обнаружена во всех трёх разведочных скважинах, которые пробурили на руднике "Пионер" в Амурской области, где произошло обрушение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Первая скважина пробурена на 170 метров от поверхности, обнаружена вода. Вторая скважина пробурена на 175 метров, обнаружены вода и лёд. Третья скважина пробурена на 150 метров, обнаружена вода", — заявили в ведомстве.
Воду обнаружили во всех трёх скважинах на руднике "Пионер" в Приамурье. Видео © Telegram/ МЧС России
В настоящее время бурится четвёртая скважина — уже на глубину 295. Осталось пройти 80 метров.
Специалисты решили использовать две высвободившиеся установки для исследования нижележащих горизонтов. Это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, из-за которого 13 находившихся под землёй горняков оказались в ловушке. Проведению спасательной операции мешает прибывающая вода, которую необходимо постоянно откачивать. Специалисты 20 марта приступили к бурению скважин до участка обрушения. Уже заведено уголовное дело, арестован управляющий директор рудника.
Telegram / МЧС России