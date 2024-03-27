Вода обнаружена во всех трёх разведочных скважинах, которые пробурили на руднике "Пионер" в Амурской области, где произошло обрушение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Первая скважина пробурена на 170 метров от поверхности, обнаружена вода. Вторая скважина пробурена на 175 метров, обнаружены вода и лёд. Третья скважина пробурена на 150 метров, обнаружена вода", — заявили в ведомстве.

Воду обнаружили во всех трёх скважинах на руднике "Пионер" в Приамурье. Видео © Telegram/ МЧС России

В настоящее время бурится четвёртая скважина — уже на глубину 295. Осталось пройти 80 метров.