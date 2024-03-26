На шахте "Пионер" в Амурской области пробили третью скважину
Работа спасателей на шахте "Пионер" в Амурской области. Обложка © Telegram / МЧС России
Специалисты пробурили третью скважину в аварийную выработку на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Камеры показали наличие там воды.
Пробы, взятые с аварийного участка шахты "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / МЧС России
"Третья скважина показала наличие воды. Керн, извлечённый из выработки, указывает, что она заполнена пульпой со льдом. Четвёртая скважина пробурена на 232 метра из 350", — говорится в сообщении.
Тем временем вторая скважина пробурена на 214 метров из 243, а четвёртая — на 289 из 320. Участники поисково-спасательной операции проводят исследования с использованием самоходной каротажной станции. Они приняли решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды.
Напомним, 18 марта на шахте "Пионер" в Амурской области произошёл прорыв горных пород. От остального рудника оказалось отрезано 13 горняков, их ищут. Поисково-спасательной операции мешает прибывающая вода, которую постоянно откачивают. Уже 20 марта к аварийному участку начали бурить скважину, однако, по данным специалистов, она затоплена.