На шахте "Пионер" в Амурской области пробили третью скважину

Специалисты пробурили третью скважину в аварийную выработку на руднике "Пионер" в Амурской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. Камеры показали наличие там воды.

Пробы, взятые с аварийного участка шахты "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Третья скважина показала наличие воды. Керн, извлечённый из выработки, указывает, что она заполнена пульпой со льдом. Четвёртая скважина пробурена на 232 метра из 350", — говорится в сообщении.