На рудник в Приамурье доставят георадар для мониторинга подвижности горных масс

На рудник "Пионер" в Амурской области, где 13 человек до сих пор остаются под завалами из-за обрушения горных пород, 27 марта прибудет специальный георадар, который поможет в поисках. Об этом информировало правительство региона.

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"Георадар для мониторинга ситуации в карьере, который рекомендовали установить специалисты Кузбасса, доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", — сказано в сообщении.