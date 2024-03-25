Регион

Уведомления отключены

25 марта, 03:11

На рудник в Приамурье доставят георадар для мониторинга подвижности горных масс

На рудник "Пионер" в Амурской области, где 13 человек до сих пор остаются под завалами из-за обрушения горных пород, 27 марта прибудет специальный георадар, который поможет в поисках. Об этом информировало правительство региона.

Видео © Telegram / Амурская область | Правительство

"Георадар для мониторинга ситуации в карьере, который рекомендовали установить специалисты Кузбасса, доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", — сказано в сообщении.

Бурение разведывательных скважин продолжается в штатном режиме. Кроме того, идёт подготовка подъездных путей для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.

В Приамурье с заваленного рудника за ночь вывезли 182 кубометра грунта
В Приамурье с заваленного рудника за ночь вывезли 182 кубометра грунта

Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" случился обвал, в результате чего 13 рабочих оказались заблокированы под землёй. Спасательные работы осложняются потоками воды. Специалисты 20 марта начали бурить скважину к месту обрушения. В МЧС отметили, что прорыв породы на руднике составил 190 тысяч кубометров. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Амурская область | Правительство

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров