На рудник в Приамурье доставят георадар для мониторинга подвижности горных масс
На рудник "Пионер" в Амурской области, где 13 человек до сих пор остаются под завалами из-за обрушения горных пород, 27 марта прибудет специальный георадар, который поможет в поисках. Об этом информировало правительство региона.
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"Георадар для мониторинга ситуации в карьере, который рекомендовали установить специалисты Кузбасса, доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", — сказано в сообщении.
Бурение разведывательных скважин продолжается в штатном режиме. Кроме того, идёт подготовка подъездных путей для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" случился обвал, в результате чего 13 рабочих оказались заблокированы под землёй. Спасательные работы осложняются потоками воды. Специалисты 20 марта начали бурить скважину к месту обрушения. В МЧС отметили, что прорыв породы на руднике составил 190 тысяч кубометров. Возбуждено уголовное дело.
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