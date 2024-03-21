Прорыв породы на руднике "Пионер" в Приамурье составил 190 тысяч кубометров
По последним данным, на руднике "Пионер" в Амурской области, где остаются заблокированы горняки, произошёл прорыв более чем 190 тысяч кубометров породы. Об этом сообщили в оперативных службах.
Работа спасателей на шахте "Пионер". Видео © Telegram / МЧС России
По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составляет более 194 тысяч кубических метров", — сказал собеседник ТАСС. Изначально сообщалось примерно о десяти тысячах кубометров, а позднее — о 80 тысячах.
Спасатели пока не смогли установить связь с заблокированными горняками. На данный момент приостановлена откачка воды, поступавшей на аварийный участок шахты, там установят перемычки против грунтовых вод. Возобновлена раскопка завала.
В свою очередь в пресс-службе МЧС России прокомментировали ход начавшихся 20 марта работ по бурению скважины. Так, на данный момент специалисты прошли 71 метр, скоро на место доставят новое оборудование.
"Скоро будет доставлено оборудование подземного бурения. Оно ускорит прохождение рудника для определения места нахождения людей. Также планируется доставка из Кузбасса станка высокоточного бурения", — добавили в ведомстве.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, заблокировавший под землёй 13 горняков. Возбуждено уголовное дело. На месте развернулась широкомасштабная спасательная операция, работы на аварийном участке осложняются поступлением воды. Вчера, 20 марта, специалисты начали бурить скважину к месту обрушения.
Telegram / МЧС России