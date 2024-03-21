Прорыв породы на руднике "Пионер" в Приамурье составил 190 тысяч кубометров

По последним данным, на руднике "Пионер" в Амурской области, где остаются заблокированы горняки, произошёл прорыв более чем 190 тысяч кубометров породы. Об этом сообщили в оперативных службах.

Работа спасателей на шахте "Пионер". Видео © Telegram / МЧС России

По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составляет более 194 тысяч кубических метров", — сказал собеседник ТАСС. Изначально сообщалось примерно о десяти тысячах кубометров, а позднее — о 80 тысячах.

Спасатели пока не смогли установить связь с заблокированными горняками. На данный момент приостановлена откачка воды, поступавшей на аварийный участок шахты, там установят перемычки против грунтовых вод. Возобновлена раскопка завала.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России прокомментировали ход начавшихся 20 марта работ по бурению скважины. Так, на данный момент специалисты прошли 71 метр, скоро на место доставят новое оборудование.