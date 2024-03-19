Песков: Путин поручил принять меры по спасению шахтёров на руднике в Приамурье

Президент России Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения шахтёров, заблокированных на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сегодня, 19 марта, российский лидер получил доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по текущей обстановке на шахте "Пионер".