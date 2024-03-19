Песков: Путин поручил принять меры по спасению шахтёров на руднике в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения шахтёров, заблокированных на руднике золотодобывающего комбината "Пионер" в Амурской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, сегодня, 19 марта, российский лидер получил доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по текущей обстановке на шахте "Пионер".
"Президент дал указания предпринять все необходимые меры, все возможные меры для спасения шахтёров, которые сейчас там заблокированы, и также для оказания всей необходимой экстренной помощи" — сказал Песков в ходе брифинга.
Как уже сообщал Life.ru, обрушение, отрезавшее шахтёров от поверхности, произошло на руднике "Пионер" в Зейском муниципальном округе накануне вечером. В результате под землёй оказались заблокированы 13 рабочих. Сколько потребуется времени, чтобы добраться до людей, пока не известно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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