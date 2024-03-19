Трутнев: Спасательные работы на шахте в Приамурье осложняются поступлением воды

Работы по спасению застрявших на руднике в Амурской области шахтёров осложняются поступлением воды. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента Дальневосточного федерального округа (ДФО) Юрий Трутнев.

Он уточнил, что МЧС уже выдвинуло туда свои силы — технику и живую силу. В настоящее время они делают всё возможное, чтобы скорее вызволить людей.