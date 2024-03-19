Трутнев: Спасательные работы на шахте в Приамурье осложняются поступлением воды
Работы по спасению застрявших на руднике в Амурской области шахтёров осложняются поступлением воды. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента Дальневосточного федерального округа (ДФО) Юрий Трутнев.
Он уточнил, что МЧС уже выдвинуло туда свои силы — технику и живую силу. В настоящее время они делают всё возможное, чтобы скорее вызволить людей.
"Работы осложняются тем, что поступает вода, в результате получается такая пульпа, которую надо откачивать", — отметил он в ходе совещания по вопросу спасательных работ на руднике "Пионер".
Напомним, накануне стало известно об обрушении на руднике "Пионер" в Зейском муниципальном округе. В результате ЧП от выхода на поверхность оказались отрезаны 13 рабочих. Пока неизвестно, сколько времени потребуется, что вызволить людей. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин поручил принять все меры по их спасению. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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