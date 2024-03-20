На шахте в Приамурье, где завалило горняков, начали бурить скважину

На шахте "Пионер" в Амурской области начали бурить скважину к месту обвала, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее поручение дал губернатор Василий Орлов. Как пояснил начальник участка Научно-производственной геологической фирмы (НПГФ) "Регис" Сергей Козырев, специалисты пройдут 265 метров под наклоном в 49 градусов.

"Нам нужно попасть в транспортный уклон на нулевую отметку, в саму выработку. Мы уже проводили такой вид работ, опыт есть", — добавил он.

Буровую установку привезли из Благовещенска, а детали — с Покровского рудника. Кроме того, из Кемеровской области в интересах поисково-спасательной операции направили аварийно-спасательное оснащение, в том числе насосы для откачки воды.

Тем временем глава приамурского МЧС Игорь Смирнов опроверг слухи о якобы "перестукиваниях", происходящих на аварийном участке в моменты тишины. Он добавил, что работы в шахте будут продолжаться до спасения застрявших горняков.

На территории работает и глава региона. По его словам, обстановка на руднике сложная, однако спасатели имеют чёткий план работ, в них также принимают участие коллеги из Нерюнгри — шахтёрского города в Якутии, Приморского, Хабаровского краёв и Кузбасса, а сегодня ожидается ещё и спецборт Ил-76 с сотрудниками МЧС из Новокузнецка.