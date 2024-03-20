На шахте в Приамурье, где завалило горняков, начали бурить скважину
Специалисты начали бурить скважину к месту обрушения на шахте в Приамурье
Шахта "Пионер" в Амурской области, где произошло обрушение. Обложка © Telegram/Следком
На шахте "Пионер" в Амурской области начали бурить скважину к месту обвала, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее поручение дал губернатор Василий Орлов. Как пояснил начальник участка Научно-производственной геологической фирмы (НПГФ) "Регис" Сергей Козырев, специалисты пройдут 265 метров под наклоном в 49 градусов.
"Нам нужно попасть в транспортный уклон на нулевую отметку, в саму выработку. Мы уже проводили такой вид работ, опыт есть", — добавил он.
Буровую установку привезли из Благовещенска, а детали — с Покровского рудника. Кроме того, из Кемеровской области в интересах поисково-спасательной операции направили аварийно-спасательное оснащение, в том числе насосы для откачки воды.
Тем временем глава приамурского МЧС Игорь Смирнов опроверг слухи о якобы "перестукиваниях", происходящих на аварийном участке в моменты тишины. Он добавил, что работы в шахте будут продолжаться до спасения застрявших горняков.
На территории работает и глава региона. По его словам, обстановка на руднике сложная, однако спасатели имеют чёткий план работ, в них также принимают участие коллеги из Нерюнгри — шахтёрского города в Якутии, Приморского, Хабаровского краёв и Кузбасса, а сегодня ожидается ещё и спецборт Ил-76 с сотрудниками МЧС из Новокузнецка.
"Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт. Специалистов такого уровня на Дальнем Востоке практически нет, поэтому для нас помощь Кузбасса важна. Эта шахта отличается от кузбассовских шахт. Там угольные разработки, у нас — золото, но характер работы одинаков", — добавил губернатор.
Напомним, 18 марта на шахте "Пионер" в Зейском муниципальном округе Приамурья произошёл обвал. В результате под землёй оказались заблокированы 13 горняков. На месте развернули спасательную операцию, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил сделать всё для спасения рабочих. По словам полпреда главы государства в ДФО Юрия Трутнева, работы на аварийном участке осложняются поступлением воды.