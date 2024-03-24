В Приамурье с заваленного рудника за ночь вывезли 182 кубометра грунта

Из завала на шахте рудника "Пионер" в Амурской области за ночь вывезли более 180 кубометров грунта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что в настоящее время задействовано четыре буровые установки, они работают с максимальной скоростью.

Обстановка на шахте рудника "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / МЧС России

"За ночь из завала вывезено 182 кубических метра грунта. Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра из необходимых 260 (+32 за ночь), вторая — на 124 из 205 (+37), третья на 84 из 160 (+42) и четвёртая, бурить которую начали вечером, на 43 из 350 метров", — говорится в телеграм-канале региональных властей.

При этом там уточнили, что специалисты рассматривают предложение кемеровских коллег о том, чтобы установить георадар, который поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности и предотвратить угрозу сползания в карьер.