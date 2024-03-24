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24 марта, 04:11

В Приамурье с заваленного рудника за ночь вывезли 182 кубометра грунта

Из завала на шахте рудника "Пионер" в Амурской области за ночь вывезли более 180 кубометров грунта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что в настоящее время задействовано четыре буровые установки, они работают с максимальной скоростью.

Обстановка на шахте рудника "Пионер" в Амурской области. Видео © Telegram / МЧС России

"За ночь из завала вывезено 182 кубических метра грунта. Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра из необходимых 260 (+32 за ночь), вторая — на 124 из 205 (+37), третья на 84 из 160 (+42) и четвёртая, бурить которую начали вечером, на 43 из 350 метров", — говорится в телеграм-канале региональных властей.

При этом там уточнили, что специалисты рассматривают предложение кемеровских коллег о том, чтобы установить георадар, который поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности и предотвратить угрозу сползания в карьер.

В МЧС России добавили, что в операции по спасению 13 горняков задействовано 220 человек. В ведомстве также уточнили, что сегодня, 24 марта, планируется завершение работ по бурению первой скважины.

Амурский рудник "Пионер" оказался под угрозой повторного затопления
Амурский рудник "Пионер" оказался под угрозой повторного затопления

Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, в результате которого под землёй оказались заблокированы 13 рабочих. Ведутся спасательные работы, но сильно осложняются потоками воды. Специалисты начали бурить скважину к месту обрушения 20 марта. В МЧС отметили, что прорыв породы на руднике составил 190 тысяч кубометров. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николь Вербер
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