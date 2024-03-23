Амурский рудник "Пионер" оказался под угрозой повторного затопления

В Приамурье грунтовые воды могут повторно затопить рудник "Пионер", где из-за произошедшего обвала остаются заблокированными 13 горняков. Об этом рассказал генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть МЧС России" Николай Медведев.

Чтобы этого не допустить, спасатели создают водоупорные перемычки и отслеживают уровень воды. Сейчас ведётся бурение трёх скважин, скоро приступят к четвёртой. На месте завала также работает техника, помогающая ускорить процесс поиска горняков.