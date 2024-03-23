Амурский рудник "Пионер" оказался под угрозой повторного затопления
Работа спасателей на руднике "Пионер". Обложка © Telegram / Амурская область | Правительство
В Приамурье грунтовые воды могут повторно затопить рудник "Пионер", где из-за произошедшего обвала остаются заблокированными 13 горняков. Об этом рассказал генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть МЧС России" Николай Медведев.
"Сохраняется угроза повторного затопления горных выработок шахты", — подчеркнул он.
Чтобы этого не допустить, спасатели создают водоупорные перемычки и отслеживают уровень воды. Сейчас ведётся бурение трёх скважин, скоро приступят к четвёртой. На месте завала также работает техника, помогающая ускорить процесс поиска горняков.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, который заблокировал под землёй 13 горняков. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся спасательные работы, они осложняются потоками воды. Специалисты начали бурить скважину к месту обрушения 20 марта. В МЧС отметили, что прорыв породы на руднике составил 190 тысяч кубометров.